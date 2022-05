Colisão de trens perto de Barcelona deixa um morto e feridos

Um trem de carga colidiu com um trem de passageiros na Catalunha nesta segunda-feira (16/05), disseram autoridades espanholas e a companhia ferroviária regional.

O maquinista do trem de passageiros morreu no acidente e 86 pessoas ficaram feridas, segundo os serviços regionais de emergência. Nove feridos foram hospitalizadas para tratarem ferimentos moderados e leves.

A colisão aconteceu quando um trem de carga descarrilou e bateu de frente em um trem de passageiros na estação em Sant Boi de Llobregat, a cerca de 14 quilômetros de Barcelona. O trem de carga transportava potassa, sais a partir dos quais é extraído o potássio.

Trem de carga levava potassa, sais a partir dos quais é extraído o potássio Foto: Nacho Doce/REUTERS

O acidente ocorreu por volta das 18h locais (13h do Brasil), disse a empresa ferroviária regional FGC em um comunicado. "O maquinista do trem de passageiros morreu em conseqüência do impacto", informou o governo regional.

O vice-presidente da Catalunha, Jordi Puignero, disse aos repórteres que uma investigação começaria imediatamente sobre a causa do acidente.

Em um post no Twitter, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sanchez, ofereceu suas "mais profundas condolências à família do maquinista do trem".

(AP, Reuters)