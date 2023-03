Colisão de trens na Grécia deixa dezenas de mortos

Trem de passageiro teria batido de frente com um de carga. Vagões descarrilaram e pegaram fogo, deixando ao menos 36 mortos e dezenas de feridos. Causas do acidente estão sendo investigadas.

A colisão entre um trem de passageiros e um de carga na noite desta terça-feira (28/02) deixou ao menos 36 mortos e dezenas de feridos na Grécia, num dos acidentes ferroviários mais mortais em décadas no país.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as operações de resgate ainda estão em curso. O trem levava cerca de 350 passageiros. De acordo com a operadora ferroviária Hellenic Train, o trem partiu de Atenas com destino à cidade de Tessalônica, no norte. Já o trem de carga partiu de Tessalônica para Lárissa, na região central do país.

A colisão ocorreu pouco antes da meia-noite (horário local) perto de Tempe, a poucos quilômetros de Lárissa, quando o trem de passageiros saiu de um túnel. Vários vagões descarrilaram, e pelo menos três pegaram fogo. Diversas janelas foram quebradas, e densas nuvens de fumaça se formaram no local. Os trens estariam no mesmo trilho no momento do acidente e a alta velocidade.

Após descarrilarem, vagões pegaram fogo Foto: Giannis Floulis/REUTERS

Segundo testemunhas, houve um estrondo seguido de fogo. "Viramos no vagão até cairmos no lado. Houve pânico. O incêndio começou de imediato. O fogo vinha de todos os lados", contou Stergios Minenis, de 28 anos, que conseguiu sair do meio dos destroços. Outro passageiro contou que escapou após quebrar a janela do trem com sua mala.

Cerca de 150 bombeiros e 40 ambulâncias foram mobilizados para o local, de acordo com os serviços de emergência gregos. "Foi uma colisão muito forte. Esta é uma noite terrível. É difícil descrever o cenário", disse à televisão estatal o governador da região de Tessália, Kostas Agorastos.

"A parte da frente do trem ficou destruída. Estamos recebendo guindastes e equipamento de elevação especial para remover os escombros e levantar os vagões. Há destroços espalhados por todo o local do acidente", acrescentou.

Investigações em andamento

As causas da colisão ainda são desconhecidas. Uma investigação está em andamento. A polícia deteve temporariamente o chefe da estação de Lárissa e convocou testemunhas para um interrogatório. Segundo a imprensa grega, análises iniciais apontam para falha humana.

Trens teriam batido de frente Foto: Kostas Mantziaris/REUTERS

Em comunicado, a Hellenic Train expressou "profunda tristeza" pelo trágico acidente. Cerca de 250 passageiros, que saíram ilesos ou com ferimentos leves, foram levados de ônibus até Tessalônica, localizada a 130 quilômetros do local da colisão.

O governo grego disse que esse é "o pior acidente ferroviário" que já aconteceu na Grécia. Em 1972, uma colisão de dois trens próximo a Lárissa deixou 19 mortos. O primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, decretou luto nacional de três dias devido à tragédia. Com a medida, todas as celebrações públicas estão suspensas, e as bandeiras serão colocadas a meio-mastro em todos os edifícios públicos.

O envelhecido sistema ferroviário grego necessita de modernização, com muitos trens viajando em ferrovias de via única e falta de sistemas de controle automático de sinalização em muitas regiões.

Em 2017, a Grécia vendeu a operadora ferroviária Trainose para a italiana Ferrovie dello Stato Italiane, como parte de um pacote de regaste internacional, esperando investimentos milionários para a modernização da infraestrutura ferroviária nos próximos anos.

cn/lf (Reuters, Efe, Lusa)