Colônia vai ganhar semáforos LGBT

No trânsito com Beethoven, casais gays e mascotes

Homenagem a Karl Marx

Para comemorar o 200º aniversário do pensador alemão Karl Marx, Trier, a cidade natal do autor de "O Capital", inaugurou semáforos para pedestres com a figura. Além do vermelho comunista associado ao fiilósofo nascido no dia 5 de maio de 1818, ele também brilha na cor verde, com a barba e o sobretudo que o caracterizavam.

Autoria: Kristina Reymann-Schneider (av)