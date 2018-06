Colômbia usará drones com herbicidas no combate à cocaína

Cronologia do conflito e do processo de paz na Colômbia

1998-99: Presidente Pastrana tenta negociar

Eleito em 1998, o presidente Andrés Pastrana inicia negociação com as Farc. Conversa também com o ELN (foto) e a AUC. Um vasto território até então controlado pelas Farc, no sul do país, comemora o recuo do grupo. Um massacre interrompe as conversas com a AUC.