Coelho da Páscoa recebe mais de 70 mil cartas na Alemanha

Mesmo na era da internet, cerca de 70 mil cartas para o coelhinho da Páscoa chegaram à filial do Deutsche Post (os correios da Alemanha) no vilarejo de Ostereistedt, no estado da Baixa Saxônia.

As cartas foram todas abertas, lidas e respondidas por uma equipe. Este ano, cerca de mil correspondências vieram do exterior, de 40 países - entre eles, Estados Unidos e Brasil.

Entre os remetentes estão crianças ucranianas que agora vivem na Alemanha por causa da guerra, disse a chefe da filial dos correios, Doris Kröger.

"Entre outras coisas, elas escreveram que estavam gratas por morar na Alemanha e já haviam feito amigos. Algumas delas também mencionaram que gostariam de aprender alemão", destacou.

Há décadas, crianças de todo o mundo escrevem para Ostereistedt nas semanas que antecedem a Páscoa porque acreditam que o coelhinho, chamado Hanni Hase, vive por lá. Embora o nome Ostereistedt tenha provavelmente outra origem, ele soa como "cidade do ovo da Páscoa".

Hanni Hase vive em Ostereistedt e ajuda a responder as cartas Foto: Focke Strangmann/dpa/picture alliance

Tradição de quatro décadas

A filial de Páscoa dos correios foi criada em 1982, no âmbito da ação publicitária "Schreib' mal wieder" e celebrou o seu 40º aniversário no ano passado. O Deutsche Post estima que até agora mais de 1,5 milhão de cartas tenham sido enviadas para o coelhinho.

Além de ser a morada de Hanni Hase, o vilarejo de Ostereistedt, de cerca de 980 habitantes, oferece uma programação especial para as crianças no domingo de Páscoa.

O dia começa cedo, com um passeio pelo parque do coelho, seguido pela busca de ovos de chocolate, espalhados e bem escondidos no bosque. A festa continua com passeios de pônei e brincadeiras para as crianças. Neste domingo, (09/04) Hanni Hase estará esperando as crianças em frente a sua casa para tirar fotos.

Este ano, as cartas para o coelhinho da Páscoa já foram todas abertas. Mas que tal anotar o endereço para o ano que vem?

Hanni Hase, Am Waldrand 12, Zipcode: 27404, Ostereistedt - Deutschland.

le (ots)