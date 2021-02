Cobra venenosa escapa, e prédio é evacuado em Colônia

Uma cobra pequena, porém venenosa, escapou de um terrário em um apartamento na cidade alemã de Colônia e forçou a evacuação de todo o prédio, composto de dez residências.

O incidente nesta segunda-feira (16/02) obrigou as pessoas a deixarem suas casas às 6h, no horário local. Em torno de 20 bombeiros e funcionários do zoológico de Colônia foram chamados para resgatar a pequena serpente da espécie cobra-coral-do-cabo (Aspidelaps lubricus).

Segundo as autoridades municipais, o dono do terrário – que possui uma permissão para manter 12 cobras em casa – notou a ausência do animal de 20 centímetros de comprimento, em idade jovem, na noite de domingo.

Depois de não conseguir encontrá-lo, ele alertou o Corpo de Bombeiros, que, por sua vez, pediu ajuda aos especialistas do zoológico da cidade.

As equipes colocaram farinha no chão do prédio para detectar por onde a cobra poderia passar e colocaram armadilhas com alimentos no apartamento, que foi isolado. As buscas também ocorreram no porão e na parte externa do edifício, apesar de os especialistas darem como improvável que a cobra deixasse o prédio por causa do frio.

Ela acabaria sendo capturada já de noite, no apartamento do seu proprietário, quando se dirigia a uma das armadilhas. A cobra estava em boas condições.

Alertas de animais perigosos não são tão raros

Essa cobra venenosa de hábitos noturnos que se alimenta de roedores e lagartos, normalmente encontrada em regiões de clima árido do sul da África, consegue se erguer como uma cobra naja na hora de atacar.

Alertas de animais perigosos não são novidade na Alemanha. Em janeiro, um professor encontrou uma serpente de um metro e meio no porão de um jardim de infância na cidade de Bochum. Os bombeiros encontraram rastros de pele deixados pelo animal, que acabou escapando do local.

Das cerca de 3 mil espécies de cobras existentes no mundo, apenas sete são encontradas em ambientes naturais na Alemanha. Consideradas inofensivas, elas são protegidas por leis federais de conservação, principalmente em razão da redução de seus habitats.

