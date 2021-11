Cobots, os robôs colaborativos

Mesmo artesãos precisam executar tarefas detalhadas, mas repetitivas, como esculpir, lixar ou cortar madeira. Os cobots, robôs colaborativos, podem agora assumir algumas dessas tarefas. Essa nova geração de robôs consegue realizar diversas atividades e pode trabalhar junto com humanos, como você vê no vídeo do Futurando.