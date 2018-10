Coalizão de Merkel tem seu pior índice de aprovação

Quem poderia substituir Merkel?

O subestimado: Armin Laschet

O governador do estado mais populoso da Alemanha, a Renânia do Norte-Vestfália, é sempre um candidato à chancelaria federal, embora pouco se especule sobre o nome do atual ocupante do cargo, Armin Laschet. Mas isso não diminui suas chances, afinal, há um ano, Laschet venceu as eleições estaduais de forma surpreendente e, na política para refugiados, defende o curso adotado por Merkel.

Autoria: Oliver Pieper