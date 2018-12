CNI/Ibope: Bolsonaro está no caminho certo para 75% dos brasileiros

Três em cada quatro brasileiros – 75% dos entrevistados – afirmaram acreditar que o presidente eleito Jair Bolsonaro e sua equipe estão no caminho certo em relação às decisões tomadas até agora, segundo uma pesquisa do Ibope divulgada em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta quinta-feira (13/12).

De acordo com a pesquisa, 14% dos brasileiros acham que Bolsonaro está no caminho errado e 11% não sabem ou não responderam à questão. Os dados também mostram que, quanto maior a renda familiar, maior o percentual dos que acreditam que Bolsonaro está no caminho certo – o índice é de 70% entre aqueles com renda familiar de até um salário mínimo e chega a 82% entres os que têm renda superior a cinco salários mínimos.

Entre os brasileiros ouvidos, 64% têm expectativa de que o governo de Bolsonaro será ótimo ou bom. Para 18%, o governo do presidente eleito será regular, para 4% será ruim, e para outros 10%, péssimo. Os 4% restantes não responderam ou disseram não saber.

Segundo o levantamento, os principais problemas do país são saúde (46% dos entrevistados) e geração de empregos (45%). Em seguida aparecem combate à corrupção (40%), melhoria da segurança pública (38%) e educação (32%).

Para 41% e 40% dos entrevistados, respectivamente, melhorar os serviços de saúde e combater o desemprego devem ser as prioridades do governo para 2019. Em seguida aparecem combater a corrupção e combater a violência e a criminalidade, ambos com 36%, e melhorar a qualidade da educação, apontada por 33%.

Além disso, dois terços dos brasileiros disseram acreditar que a situação econômica do país vai melhorar em 2019. Cerca de quatro em cada dez entrevistados (43%) afirmou que a segurança pública está entre os principais problemas que melhorarão no primeiro ano de governo de Bolsonaro. Em seguida figuram corrupção (37%) e desemprego (36%).

A pesquisa apontou também que a maioria dos brasileiros ouvidos aprova as indicações para compor a equipe de Bolsonaro, bem como as medidas que vêm sendo anunciadas pela equipe.

O levantamento encomendado pela Confederação Nacional da Indústria ouviu duas mil pessoas em 127 municípios entre 29 de novembro e 2 de dezembro. Bolsonaro foi eleito presidente, em 28 de outubro, com 55,13% dos votos válidos, contra 44,87% de seu adversário Fernando Haddad.

A análise divulgada nesta quinta-feira também fez uma avaliação do governo e da popularidade do presidente Michel Temer. Segundo a pesquisa CNI/Ibope, apenas 5% dos entrevistados avaliaram o governo de Temer como bom e ótimo, outros 18% disseram ser regular e 74% o consideraram péssimo.

PV/lusa/abr/ots

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| WhatsApp | App | Instagram | Newsletter