Cinema e música: como a arte sobrevive à guerra

O filme antiguerra Nada de novo no front foi um dos destaques do Oscar 2023, com quatro estatuetas. A história não é nova: o filme do diretor Edward Berger já é a terceira adaptação da obra. Nos Estados Unidos, uma versão para a tv já havia sido feita em 1979, dirigida por Delbert Mann, além do clássico de 1930, de Lewis Milestone. As três produções foram inspiradas no romance alemão Nada de novo no front, de Erich Maria Remarque, publicado há quase um século. E a mensagem dele - sobre como a guerra não tem sentido – continua relevante nos dias de hoje. Frequentemente, surge a pergunta: o que o mundo aprendeu com as guerras? Não muito, se observarmos o que está acontecendo na Ucrânia há mais de um ano. E como fica a arte no meio de tudo isso? O Camarote.21 entrevistou três artistas ucranianos.