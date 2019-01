Cinebiografia de Freddie Mercury é destaque do Globo de Ouro

Green Book, com três prêmios, e Bohemian rhapsody e Roma, com dois, foram os principais destaques da 76ª edição do Globo de Ouro, realizada na noite deste domingo (06/01) em Los Angeles, Califórnia.

Green Book, de Peter Farrelly, levou o prêmio de melhor filme de comédia ou musical, assim como os troféus de melhor ator coadjuvante (Mahershala Ali) e melhor roteiro (Nick Vallelonga, Brian Currie e o próprio Farrelly).

Já Bohemian rhapsody surpreendeu com a estatueta de melhor filme de drama, enquanto Rami Malek conseguiu o Globo de Ouro como melhor ator por sua representação do vocalista do Queen, Freddie Mercury.

Outros dois prêmios foram para o elogiado Roma, os de melhor filme estrangeiro e melhor diretor, para o mexicano Alfonso Cuarón.

"Obrigado à Netflix por conseguir que este filme tão improvável tenha conseguido repercussão global", disse Cuarón no palco do hotel Beverly Hilton, de Los Angeles antes de dizer que estava "eternamente agradecido" às suas atrizes Yalitza Aparicio e Marina de Tavira.

Rami Malek interpretou Freddie Mercury na cinebiografia sobre a banda Queen

Apesar de cinco indicações, Nasce uma estrela venceu apenas na categoria canção original, com Shallow, que foi para Lady Gaga, Mark Ronson, Anthony Rossomando e Andrew Wyatt.

Um dos prêmios mais disputados da noite, o de melhor atriz de drama, foi para Glenn Close por A esposa. Ela superou a favorita Lady Gaga, de Nasce uma estrela.

Close, chorando, disse que se inspirou na sua mãe, que sempre se sentiu eclipsada pelo marido, para representar a mulher de um vencedor do Prêmio Nobel. "As mulheres são pessoas que cuidam e criam os demais, mas ao mesmo tempo têm que perseguir a realização pessoal e perseguir seus sonhos. Deveríamos fazer e deveriam nos permitir", declarou a atriz, provocando uma grande ovação na plateia.

Mahershala Ali (d) foi premiado por sua atuação em "Green Book"

Por outro lado, Vice, o filme com mais indicações – seis ao todo – deu o prêmio de melhor ator de comédia ou musical para Christian Bale, que encarna o ex-vice-presidente americano Dick Cheney. Bale agradeceu a "Satã" por servir de inspiração para o papel.

Além disso, Olivia Colman ganhou o troféu de melhor atriz de comédia ou musical por A favorita e o dedicou a suas "bruxinhas", em referência às suas companheiras de elenco Emma Stone e Rachel Weisz.

Estes foram os prêmios de cinema:

Drama: Bohemian rhapsody

Atriz de drama: Glenn Close, de A esposa

Ator de Drama: Rami Malek, de Bohemian rhapsody

Comédia ou musical: Green Book

Ator de comédia ou musical: Christian Bale, de Vice

Atriz de comédia ou musical: Olivia Colman, de A favorita

Atriz coadjuvante: Regina King, de Se a rua Beale falasse

Ator coadjuvante: Mahershala Ali, de Green Book

Filme em língua estrangeira: Roma

Diretor: Alfonso Cuarón, por Roma

Roteiro: Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly, de Green Book

Animação: Spider-Man: Into the Spider-Verse

Trilha sonora original: Justin Hurwitz, de First Man

Canção original: Shallow, de Nasce uma estrela

