Cinco crianças são achadas mortas em casa na Alemanha

Cinco crianças foram encontradas mortas pela polícia nesta quinta-feira (03/09) num apartamento na cidade de Solingen, no oeste da Alemanha. A mãe delas é a principal suspeita de ter cometido o assassinato.

Segundo o tabloide Bild, foi a avó das crianças que, de outra cidade, ligou para a polícia para avisar que sua filha, de 27 anos, havia matado as crianças e fugido, com o filho mais velho e a intenção de se suicidar.

A mulher foi mais tarde encontrada gravemente ferida na estação central de Düsseldorf, a 35 quilômetros do local do crime, após ter se jogado nos trilhos no momento em que um trem passava. Seu sexto filho, de 11 anos, está com a avó em segurança.

As cinco crianças mortas tinham entre 1 e 8 anos de idade. Ainda não está claro como elas foram mortas, nem a motivação que teria levado a mãe a cometer o crime. Também não há menção até aqui sobre o paradeiro do pai das crianças.

