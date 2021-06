Cientistas batizam rã dos Andes em homenagem ao Led Zeppelin

Uma nova espécie de rã terrestre, encontrada na Cordilheira do Condor, no Equador, foi batizada por cientistas equatorianos como Pristimantis ledzeppelin em homenagem à banda de rock britânica Led Zeppelin.

A descoberta do animal, na comunidade de Rio Branco, nos Andes equatorianos, foi publicada na revista científica Neotropical Biodiversity. A pesquisa foi desenvolvida por uma equipe da Universidade São Francisco de Quito (USFQ), em colaboração com o Instituto Nacional de Biodiversidade (Inabio).

É provável que a espécie seja endêmica, ou seja, apenas exista na área onde foi encontrada.

Segundo os cientistas peruanos, as rãs terrestres do gênero Pristimantis são um grupo extremamente diverso de vertebrados, que compreendem mais de 560 espécies.

Somente nos últimos dois anos, 28 espécies desse gênero foram descritas no Equador, das quais 14 são do sul dos Andes, região que se mostrou uma das mais diversas em pequenos vertebrados e com alto endemismo.

A Cordilheira do Condor fica entre o sudeste do Equador e o norte do Peru. A grande biodiversidade dessa região ainda é desconhecida, embora nos últimos anos tenham ocorrido várias descobertas de anfíbios exclusivos dessa área endêmica.

O Led Zeppelin foi criado no fim dos anos 1960 e se tornou uma das maiores bandas de rock da década seguinte, com hits como Stairway to Heaven, Whole Lotta Love e Kashmir. A banda se distinguia tanto pelos vocais de Robert Plant como pelas guitarras de Jimmy Page e a bateria de John Bonham.

as (Efe, ots)