17/05/2024 17 de maio de 2024

Após as enchentes destruírem as pontes, os botes do Exército se tornaram a única opção de travessia entre Lajeado e Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Um eletricista observa, incrédulo, as ruínas do que um dia foi um bairro. "Ainda não caiu a ficha", afirma.