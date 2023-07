Cidade alemã passa a distribuir gratuitamente filtro solar

Uma cidade do norte da Alemanha começou a distribuir esta semana protetor solar gratuitamente para a população, de olho nas consequências das mudanças climáticas na população.

A cidade de Norderstedt, nos arredores de Hamburgo, instalou nove dispensers de protetor solar fator 30 em espaços públicos, para que toda a população tenha acesso. Antes, a prefeitura já disponibilizava tubos do produto a funcionários públicos que trabalham em áreas externas.

Norderstedt tem cerca de 80 mil habitantes e é a quarta maior cidade do Estado de Schleswig-Holstein. Segundo o jornal almão Die Welt, esta é a primeira cidade da Alemanha que passa a distribuir protetor solar gratuitamente para o público.

Os dispensers haviam sido originalmente instalados para distribuir desindetante, na época da pandemia de coronavírus. Agora, foram convertidos para fornecer protetor solar.

"É por isso que conseguimos implementar esta medida rapidamente no início das férias de verão", disse a prefeita, Elke Christina Roeder.

Os aparelhos foram instalados na sede da prefeitura, em bibliotecas municipais, em cemitérios e no centro de reciclagem, entre outros locais. Um mapa com a localização dos dispensers foi disponibilizado online, assim como a composição do protetor solar que, segundo a prefeitura, é adequado mesmo para quem tem alergias.

Se a população aderir à ideia, a iniciativa poderá ser expandida no próximo ano.

Holanda instalou dispensers de protetor solar em locais como praias Foto: Dingena Mol/ANP/IMAGO

Um projeto semelhante existe na cidade alemã de Karlsruhe, por exemplo, mas apenas como teste. Já a Holanda anunciou em junho que iria disponibilizar protetor solar de forma gratuita em pontos de grande circulação durante o verão.

Na Alemanha, na semana passada, o governo federal elaborou um projeto de lei que obriga os governos locais a planejar e implementar medidas de adaptação ao clima com o objetivo de proteger a população, a natureza, a economia e a infraestrutura das consequências das mudanças climáticas.

le (ots)