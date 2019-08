Cidade alemã oferece € 1 milhão para quem provar que ela não existe

A cidade alemã de Bielefeld está oferecendo 1 milhão de euros para quem provar a teoria conspiratória de que a cidade de 300 mil habitantes, localizada no noroeste do país, não existe. A piada sobre Bielefeld é semelhante com a brincadeira sobre a existência do Acre feita no Brasil.

Buscando acabar com a teoria de conspiração de longa data e atrair publicidade, o prefeito de Bielefeld, Pit Clausen, afirmou que quer dar àqueles que acreditam na piada "mais uma oportunidade justa e generosa" para provar que a cidade de quase 800 anos é apenas uma ilusão.

A teoria de conspiração sobre Bielefeld surgiu na internet em 1994, quando o estudante de computação Achim Held fez uma brincadeira sobre a inexistência da cidade, que não é conhecida por nada em particular.

A brincadeira se espalhou na internet. Um grupo chamado SIE, ou ele em alemão, chegou a criar uma ilusão imaginária da cidade. Desde então, o munícipio aproveitou a piada em propagandas e até a chanceler federal da Alemanha, Angela Merkel, certa vez brincou, durante uma visita a Bielefeld, que a cidade realmente existia.

Provas de que a cidade não existe podem ser enviadas até 4 de setembro pelo site do concurso. "Estamos ansiosos com as inscrições criativas e temos 99,99% de certeza que poderemos refutar qualquer alegação", afirmou o diretor de Marketing do município, Martin Knabenreich.

Além do concurso, Bielefeld planejou uma festa para comemorar os 25 anos da piada sobre sua existência. O criador da teoria de conspiração é um dos convidados. Held afirmou que ficou surpreso com a dimensão que sua sátira tomou.

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | App | Instagram | Newsletter