Cidade alemã instala semáforos com imagem de Elvis Presley

O cantor Elvis Presley está pronto para ajudar os pedestres que quiserem atravessar as ruas da cidade alemã de Friedberg, ao norte de Frankfurt.

Três semáforos de pedestres com a imagem do "Rei" foram instalados ao redor da Praça Elvis Presley em homenagem ao "Rei do Rock”.

Enquanto os pedestres aguardarem para atravessar, o cantor aparece no sinal vermelho em uma pose fixa junto a um microfone. Quando é a vez de atravessar, Elvis aparece verde balançando os quadris, como costumava fazer em seus shows.

A vereadora Marion Götz disse ao jornal Wetterauer Zeitung que a cidade pagou cerca de 900 euros pelos novos semáforos, como forma de criar uma nova atracao para os turistas.

Presley teve uma forte ligação com Friedberg, uma cidade de cerca de 28.000 habitantes, localizada a 26 quilômetros ao norte de Frankfurt, no estado de Hesse.

Elvis ficou foi deslocado para uma base militar na cidade entre outubro de 1958 e março de 1960 enquanto prestava serviço militar no Exército dos EUA. Já sua residência no período ficava em Bad Nauheim.

Foi nesta cidade que ele conheceu sua futura esposa, Priscilla Beaulieu, filha de um militar que também havia sido deslocado para a Alemanha.

Elvis parado junto ao microfone. É a vez de aguardar

Ambas as cidades exploram sua conexão com o cantor, que morreu em 1977. Enquanto Friedberg inaugurou seus novos semáforos nesta semana, Bad Nauheim realiza todos os anos o European Elvis Festival e está planejando instalar uma estátua de bronze com a figura do cantor.

Segundo a vereadora Götz, a polícia demorou três meses para autorizar os novos semáforos. Depois do sinal verde, um designer gráfico da cidade se encarregou de enviar o projeto para um fabricante.

Segundo ela, as críticas tem sido positivas. "Boa ideia", "espirituoso", "algo um pouco diferente", foram algumas das reações.

Ilustrar semáforos de pedestres tem sido uma tendência na Alemanha. Os mais famosos são os Ampelmännchen (homenzinho do semáforo) de Berlim. Instalados pela primeira vez em 1961 na antiga Berlim Oriental, eles agora aparecem também no velho setor ocidental e em outras cidades da Alemanha.

os semáforos da cidade de Augsburg exibem a figura da marionete Kasperl, que usa um chapéu pontudo. Mainz resolveu ilustrar os sinais com os Mainzelmännchen, seis personagens de desenho animado que desde 1963 pontuam os intervalos comerciais da emissora ZDF, sediada nessa cidade no sudoeste da Alemanha. Já Bonn exibe semáforos com o rosto do compositor Ludwig van Beethoven, que nasceu na cidade. Trier, por sua vez, adotou um pequeno e rechonchudo Karl Marx.

