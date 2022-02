Chuvas voltam a atingir Petrópolis e geram novos alertas

A região de Petrópolis voltou a ser atingida por fortes chuvas na noite desta quinta-feira (17/02), gerando temores de novos deslizamentos de terras e enchentes, enquanto aumenta a contagem de vítimas do forte temporal que atingiu a cidade no dia anterior.

A Defesa Civil municipal emitiu um alerta de mobilização para evacuação de moradores das áreas de risco no bairro Quitandinha.

Durante o dia, 14 sirenes de alerta de previsão de chuvas fortes foram acionadas em ao menos seis localidades da região. Os moradores das áreas de risco que não têm a opção de se abrigarem em locais seguros foram orientados a se deslocarem para os pontos de apoio na região.

Até o início da noite, o número de mortos em razão dos deslizamentos de terra e enchentes aumentou para 117. Entre os 101 corpos levados para o Instituto Médico Legal, 65 eram de mulheres e 36 de homens, além de 13 menores de idade.

A Polícia civil registrou 116 pessoas desaparecidas. A Secretaria Estadual de Defesa Civil informou que 24 pessoas foram resgatadas com vida e 705 foram levadas para os 33 pontos de apoio em igrejas e escolas da rede pública municipal.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) alertou que a possibilidade da ocorrência de eventos de movimentos de massa na região serrana, especialmente em Petrópolis, é muito alta, em razão dos altos índices de precipitação nas últimas 48 horas e nas últimas semanas.

O nível elevado de umidade do solo pode levar a novos deslizamentos de terra mesmo na ausência de chuva, ou chuva fraca, informou o Cemaden. As chuvas devem seguir com intensidade de moderada a forte nas próximas horas.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um alerta de grande perigo para os municípios da região serrana, devido a chuvas superiores a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia e ventos superiores a 100 km/h.

O Inmet informou que há grande risco de novos alagamentos, enxurradas, danos em edificações, queda de árvores, cortes de energia elétrica e descargas elétricas.

rc (ots)