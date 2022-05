Chuvas deixam pelo menos 56 mortos no Grande Recife

O número de mortos pelas chuvas torrenciais que atingem a região metropolitana do Recife subiu para 56 neste domingo (29/05), segundo o governo de Pernambuco, que também contabiliza informou 56 desaparecidos.

Também há registro de 3.957 desabrigados, especialmente nos municípios da Região Metropolitana da capital. As chuvas castigam o estado desde a segunda-feira. A primeira morte foi registrada na quarta-feira.

Em meio a uma trégua da chuva, cerca de 1.200 militares - segundo o governo do estado - do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e Assistência Social, com auxílio de helicópteros e barcos, retomaram os trabalhos de busca pela manhã por pessoas desaparecidas. A tempestade vem provocando deslizamentos de terra em morros, transbordamento de rios e grandes torrentes de lama.

De acordo com o governo de Pernambuco, foram registrados 12 pontos de deslizamento na região. Equipes de resgate estão trabalhando com o auxílio de cães farejadores e equipamentos em busca de desaparecidos.

Ao todo, 593 pessoas que ficaram ilhadas em várias localidades foram resgatadas desde sábado.

De acordo com a prefeitura do Recife, o alerta de fortes chuvas neste final de semana continua. A Defesa Civil estadual orienta que moradores de áreas de risco deixem morros e encostas e busquem abrigos seguros.

O impacto dos temporais levou nove municípios a decretarem situação de emergência: Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, São José da Coroa Grande, Moreno, Nazaré da Mata, Macaparana, Cabo de Santo Agostinho e São Vicente Ferrer.

O presidente Jair Bolsonaro anunciou em suas redes sociais neste domingo que irá a Pernambuco para "melhor se inteirar da tragédia".

Neste domingo, equipes dos ministérios do Desenvolvimento Regional, da Cidadania, da Defesa, da Saúde e também das Forças Armadas foram para o Grande Recife, com a participação dos ministros das respectivas pastas.

jps (AFP, Agência Brasil, ots)