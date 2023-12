Chuva inunda zoológico de animais exóticos na Alemanha

As fortes chuvas que têm se abatido sobre partes da Alemanha e fizeram subir o nível dos rios em pleno inverno puseram debaixo d'água nesta quinta-feira (27/12) quase todo o Serengeti Park, zoológico e parque de diversões ao ar livre na Baixa Saxônia, norte do país, e que abriga 1.500 animais selvagens.

A água invadiu alguns dos abrigos onde os animais eram mantidos, e funcionários e trabalhadores dos serviços de emergência tentavam criar barragens improvisadas para proteger as áreas que ainda não haviam sido afetadas, informou uma porta-voz do zoológico.

Mais de 200 macacos tiveram que ser reacomodados às pressas em uma área seca do parque, juntamente com alguns lêmures, cães-da-pradaria e suricates.

O Serengeti Park, ao norte de Hanôver, fica perto do rio Meisse, que transbordou após vários dias de chuvas intensas durante as férias de Natal, que afetaram várias partes do leste e norte do país.

O zoológico tem uma área de 220 hectares – o equivalente a cerca de 310 campos de futebol. Segundo a administração do parque, cerca de um terço disso está debaixo d'água.

A inundação ocorreu durante a pausa de inverno do parque, quando as instalações ficam fechadas ao público.

O zoológico fica próximo do rio Meisse, mas estava fechado ao público por causa do inverno. Ainda assim, a inundação causou transtornos para os animais. Foto: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Animais maiores permanecem no local apesar de estábulos parcialmente inundados

A situação estava especialmente ruim na quinta-feira em uma área do parque que abriga antílopes e girafas, além de alguns chalés para hóspedes. Embora a água já tivesse chegado aos estábulos, o parque afirmou que não planejava mover esses animais.

"No momento, a água ainda está abaixo do topo de seus cascos. Podemos absorver isso com palha", disse a porta-voz Asta Knoth à agência de notícias dpa.

Segundo Knoth, esses mamíferos maiores só seriam realocados se a situação piorar consideravelmente.

"Você tem que pensar muito antes de mover uma girafa", disse ela. "Não é algo livre de riscos."

O parque teve que cortar temporariamente a eletricidade e recorrer a geradores de emergência para aquecer os estábulos e provê-los com água potável – algo imprescindível para a saúde e o bem-estar de animais exóticos como elefantes, leões e girafas que vivem ali e não estão acostumados às baixas temperaturas.

Governador visita a cena

Governador da Baixa Saxônia, o social-democrata Stephan Weil visitou o local nesta quinta acompanhado do presidente nacional do partido SPD, Lars Klingbeil.

Nos pequenos vilarejos próximos dali, várias centenas de pessoas tiveram que deixar suas casas devido à inundação.

Há alertas para níveis elevados de água em vários rios em toda a Baixa Saxônia, incluindo o Weser, o Aller, o Leine e o Oker.

Dias de chuvas intensas deixaram várias regiões da Alemanha debaixo d'água. Embora o tempo tenha firmado desde então, em alguns casos o excesso de água ainda escoa para os rios, levando a riscos contínuos de enchentes, mesmo com o enfraquecimento dos alertas de tempestade.

ra (AFP, dpa, ots)