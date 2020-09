China testa com sucesso nave espacial reutilizável

A primeira nave espacial reutilizável, desenvolvida pela China, pousou com sucesso neste domingo (06/09) em Jiuquan, após passar dois dias em órbita, segundo divulgou a agência de notícias estatal do país asiático. O voo é considerado um passo em direção à redução dos custos de viagens ao espaço.

De acordo com a agência oficial de notícias Xinhua, a nave, que foi lançada na sexta-feira a bordo de um foguete designado Longa Marcha 2F do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no deserto do noroeste do país, pousou conforme o previsto.

O voo "marca um avanço importante na pesquisa de nosso país sobre naves espaciais reutilizáveis", que prometem uma "maneira mais fácil e barata" de chegar ao espaço, disse a Xinhua.

Pequim manteve a missão espacial em segredo e divulgou pouquíssimos detalhes sobre a nave. Não foram publicadas imagens e também informações sobre seu tamanho e forma. Vídeos do lançamento e pouso não foram mostrados pela Xinhua.

Autoridades chinesas não deram informações sobre a tecnologia usada no objeto. Alguns comentaristas compararam em redes sociais a nave com o X-37B da Força Aérea dos Estados Unidos, uma aeronave autônoma da Boeing que pode permanecer em órbita por longos períodos antes de retornar à Terra por conta própria.

Em 2017, a China anunciou que lançaria em 2020 uma nave espacial capaz de voar como uma aeronave e que seria reutilizável. O país afirmou que a tecnologia aumentaria a frequência de lançamentos e reduziria os custos das futuras missões.

A China colocou seu primeiro astronauta em órbita em 2003 e lançou uma estação espacial. Em 2019, tornou-se o primeiro país a pousar um veículo terrestre no lado pouco visto da lua. Pequim lançou ainda uma sonda carregando um robô que está a caminho de Marte.

Os Estados Unidos e a ex-União Soviética já utilizaram naves espaciais reutilizáveis. O ônibus espacial americano realizou 134 missões da década de 1980 até 2011, quando foi desenvolvido o X-37, um planador robotizado que efetuou o seu sexto voo em maio. O avião espacial soviético, Buran, orbitou a Terra duas vezes durante seu único voo em 1988.

CN/ap/lusa/dpa