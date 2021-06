China supera marca de 1 bilhão de doses de vacinas contra a covid-19 aplicadas

O mês de junho em imagens

Desmatamento saltou 14% em 2020 em todo o Brasil

No Brasil, o corte da vegetação nativa emitiu 74.218 alertas de desmatamento em 2020. O país perdeu uma área de 13,8 mil km² entre janeiro e dezembro do ano passado, um aumento de 14% em relação a 2019. Os dados fazem parte do Relatório Anual do Desmatamento no Brasil, do MapBiomas Alerta, iniciativa que reúne universidades, ONGs e empresas de tecnologia. (11/06)