China diz que irá abater um objeto voador em seu território

A China está se preparando para abater um objeto voador não identificado sobre o seu território, segundo o jornal chinês Global Times.

Uma autoridade marítima chinesa disse que o objeto voador foi avistado neste domingo (12/02) próximo à costa da cidade de Rizhao, na província de Shandong, entre Xangai e Pequim.

O Global Times é um jornal controlado pelo Partido Comunista Chinês e considerado um veículo de propaganda.

Pescadores da região foram informados para tomarem cuidado com a sua segurança. Ainda não há informações sobre o tipo do objeto voador identificado.

A notícia foi muito repercutida em mídias sociais chinesas no domingo, com milhões de usuários seguindo a hashtag sobre esse tema na plataforma Weibo.

O incidente ocorre depois de três objetos voadores terem sido abatidos recentemente por militares americanos, incluindo um balão da China que segundo Washington seria usado para fins de espionagem – derrubado no dia 4 de fevereiro.

A China admitiu que o balão lhe pertencia, mas disse que ele havia se extraviado da rota devido a ventos fortes e que é usado para fins meteorológicos e não para espionagem. O governo chinês acusou os Estados Unidos de reagir de forma exagerada.

A descoberta do primeiro destes "balões espiões" no espaço aéreo americano desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou à suspensão de uma viagem que o secretário de Estado americano, Antony Blinken, faria ao país asiático.

Sequência de objetos voadores derrubados

No sábado, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou que o Comando de Defesa Aeroespacial Norte-Americano (Norad) havia abatido um objeto não identificado a grande altitude que violou o espaço aéreo do país.

O Norad, uma organização militar conjunta de EUA e Canadá para defesa do espaço aéreo dos dois países, detectou o objeto voando a uma alta altitude na noite de sexta-feira, segundo militares americanos. O objeto cruzou a fronteira com o Canadá no sábado.

Trudeau especificou que deu a ordem de abate para o objeto que se encontrava sobre o território do Yukon (que faz fronteira com o Alasca), e, numa ação conjuntas das forças armadas canadenses e dos Estados Unidos, um caça F-22 dos EUA disparou contra o objeto.

O primeiro-ministro acrescentou que os militares canadenses vão recolher os destroços para serem analisados.

O anúncio foi feito um dia depois de os Estados Unidos terem abatido um objeto semelhante, do tamanho de um veículo pequeno, na costa do Alasca.

A ministra da Defesa canadense, Anita Anand, disse que o objeto era pequeno e cilíndrico, estava a 160 quilômetros da fronteira com os Estados Unidos, numa altitude de 12 mil metros, e oferecia riscos à aviação civil.