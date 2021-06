China condena blogueiro por "difamar heróis"

A China condenou um blogueiro a oito meses de prisão por "difamar heróis e mártires". De acordo com a mídia estatal chinesa, esta é a primeira vez que alguém é condenado por esta acusação. O conhecido blogueiro teria questionado alegações oficiais sobre soldados mortos.

Especificamente, o caso diz respeito ao número oficial de vítimas da China em um conflito na fronteira entre soldados da China e da Índia ocorrido em junho de 2020. O conhecido blogueiro Qiu Ziming duvidou de que apenas quatro soldados chineses tenham sido mortos no incidente.

De acordo com reportagens da imprensa de Hong Kong, o jornalista, que possui certa de 2,5 milhões de seguidores no serviço de microblogging chinês Sina Weibo, sugeriu em fevereiro passado que as Forças Armadas da China devem ter sofrido perdas maiores. Ele foi preso logo depois.

Um tribunal popular em Nanjing já o condenou a oito meses de prisão por "difamar heróis e mártires". O tribunal concluiu que o homem de 38 anos "distorceu os feitos heroicos dos oficiais e soldados das tropas de fronteira, difamou e profanou seu espírito heroico e, assim, violou a reputação e a honra dos mártires heroicos" em seu blog.

Lei entrou em vigor após "crime"

O novo trecho da lei na qual o blogueiro foi enquadrado só entrou em vigor em março, no mês seguinte ao ato pelo qual o jornalista foi condenado. Ele prevê uma pena de prisão de até três anos. Segundo informações oficiais, Qiu Ziming teria recebido uma pena menor por ter se declarado culpado diante do tribunal e na televisão estatal.

O incidente que provocou a condenação foi o primeiro confronto fatal entre as forças da Índia e da China em 45 anos, ocorrido no ano passado na disputada fronteira do Himalaia. De acordo com informações de Nova Déli, 20 soldados indianos foram mortos, enquanto Pequim inicialmente não deu informações sobre suas próprias vítimas. Só foi anunciado oficialmente seis meses depois, em janeiro, que quatro soldados chineses haviam sido mortos. Eles foram imediatamente elevados ao status de heróis comunistas.

