Chegam ao Egito 28 bebês retirados de hospital em Gaza

Prematuros estavam entre os 31 bebês internados no Al-Shifa, maior hospital do enclave palestino, que a OMS descreveu como uma "zona da morte”. Três bebês continuam em hospital do sul de Gaza, segundo OMS.

O Egito recebeu nesta segunda-feira (20/11) 28 bebês prematuros palestinos, dos 31 que haviam sido evacuados da Cidade de Gaza, informou a mídia egípcia.

As crianças foram retiradas no domingo do Al-Shifa, o maior hospital da Faixa de Gaza, que a Organização Mundial da Saúde (OMS) descreveu como uma "zona da morte”, em meio a operações das forças israelenses, que afirmam que o grupo Hamas usava o centro médico como base.

Hospital não tem água potável nem alimentos

O Al-Shifa ficou dias atrás sem água potável, alimentos e insumos médicos, em meio a incursões por parte das forças militares israelenses no interior do centro médico.

O traslado dos bebês ocorreu simultaneamente ao anúncio do Ministério da Saúde de Gaza de que todos os hospitais da Cidade de Gaza estão fora de serviço e que só restam duas pequenas clínicas ainda em funcionamento na cidade.

A emissora de TV estatal Al-Qahera News informou que os 28 bebês chegaram ao Egito através da passagem de Rafah, o único ponto de entrada e saída do território palestino que não é controlado por Israel. Outros três ficaram para trás, no hospital Emirati, em Rafah, no sul de Gaza, segundo a OMS.

A Al-Qahera News, transmitiu ao vivo imagens do traslado os bebês das ambulâncias palestinas a incubadoras, em seguida, a ambulâncias egípcias, após serem submetidos a um rápido exame médico.

Bebês têm infecções graves

A Al-Qahera News disse que os bebês transferidos na segunda-feira foram colocados em incubadoras.

O chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse no domingo que 31 bebês "muito doentes” foram transferidos em uma operação conjunta com a ONU e a Sociedade Palestina do Crescente Vermelho.

Os médicos descobriram que "todos os bebês estão sofrendo de infecções graves devido à falta de suprimentos médicos e à impossibilidade de continuar as medidas de controle de infecções no hospital Al-Shifa”, disse o Crescente Vermelho.

Nenhum dos bebês foi acompanhado por familiares durante a retirada, disse a OMS, uma vez que o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza não conseguiu localizá-los.

md (EFE, AFP)