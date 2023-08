Coreia do Sul evacua escoteiros com aproximação de tufão

Teve início na manhã desta terça-feira (08/08) a evacuação de cerca de 43 mil jovens, a maioria entre 14 e 18 anos, que estavam reunidos em Saemangeum, na província de Jeolla do Norte, na Coreia do Sul, para participar do encontro global de escoteiros 25º Jamboree Mundial. A medida preventiva foi anunciada devido à chegada do tufão Khanun nos próximos dias, e afetou também um grupo de mais de mil brasileiros inscritos para participar do evento.

Por volta das 14h30 (2h30 em Brasília), metade dos participantes já haviam deixado o local com segurança e estavam a caminho de abrigos seguros em Seul e arredores, informou a Organização Mundial do Movimento Escoteiro, (WOSM, na sigla em inglês). Para os próximos dias, foi elaborada uma programação com atividades culturais.

Situado perto da costa, acampamento é vulnerável a inundações Foto: KIM HONG-JI/REUTERS

"Embora todos os eventos venham com seu quinhão de desafios, este evento veio com muitos desafios extraordinários. É a primeira vez em mais de 100 anos de história do Jamboree Escoteiro Mundial a enfrentarmos desafios tão complexos, desde inundações inoportunas até uma onda de calor sem precedentes e agora um tufão!", tuitou o secretário-geral da WOSM, Ahmad Alhendawi.

"É decepcionante que esses eventos climáticos extremos estejam afetando esse encontro único de 158 nações que se unem para se conectar, aprender novas habilidades e conhecer culturas diferentes", lamentou, acrescentando que a organização optou por colocar a saúde e a segurança de todos os participantes em primeiro lugar. "Não é uma tarefa fácil mover mais de 40 mil pessoas em um dia. Mas se alguém pode fazer, são os escoteiros!"

Organizadores insistiam que o evento continuaria apesar dos desafios, mas acabaram optando pela evacuação Foto: Anthony Wallace/AFP/Getty Images

Segundo a Embaixada brasileira em Seul, os jovens brasileiros inscritos no evento também haviam se deslocado do acampamento rumo à cidade de Daejeon, centro-oeste do país, a 50 minutos de trem de Seul e onde devem permanecer até fim do evento. Eles teriam relatado estarem em locais seguros e com infraestrutura adequada.

Desgraça nacional

O 25º Jamboree Mundial foi descrito pela imprensa local como "uma desgraça nacional", afetada pouco antes por uma onda de calor extremo que adoeceu centenas de pessoas e já havia levado ao abandono do evento por grupos de escoteiros dos Estados Unidos e do Reino Unido.

O tufão Khanun, que matou pelo menos duas pessoas no Japão, deve chegar próximo ao acampamento na quinta-feira, dia 10 de agosto. As equipes organizadoras insistiram que o evento continuaria apesar dos desafios, mas acabaram confirmando a evacuação dos jovens na segunda-feira.

As autoridades da Coreia do Sul classificaram o Khanun como um tufão por se tratar de uma tempestade tropical com ventos superiores a 61 quilômetros por hora.

ip (afp, reuters, ap, dpa, ots)