Chefe de segurança interna suspenso por falhas em atentado de Viena

Após a revelação de uma série de panes nos recentes atentados da capital austríaca, o diretor do Departamento Estadual de Proteção da Constituição e Combate ao Terrorismo (LVT) de Viena, Erich Zwettler, foi suspenso do cargo neste sábado (07/11), a seu próprio pedido. Assim, ele quis evitar colocar-se no caminho de uma "investigação e esclarecimento regulamentares", justificou o chefe da polícia vienense, Gerhard Pürstl.

Na noite da última segunda-feira, um terrorista de 20 anos atirou em frequentadores de bares e restaurantes de diversas ruas do centro, matando quatro, entre os quais uma alemã. Outros 22 transeuntes ficaram feridos, antes que a polícia abatesse o criminoso. A milícia jihadista autodenominada "Estado Islâmico" (EI) reinvidicou o atentado.

Erich Zwettler, diretor do Departamento Estadual de Proteção da Constituição e Combate ao Terrorismo (LVT) de Viena

Na quarta-feira, o ministro do Interior da Áustria, Karl Nehammer, admitira erros na análise de informações de inteligência. Antes do crime, o serviço secreto da República Tcheca teria avisado as autoridades austríacas que o autor do atentado tentara comprar munição para fuzis kalashnikov no país, sem que houvesse reação.

Nesta sexta-feira, Nehammer revelou novas falhas das autoridades, "óbvias e, a nosso ver, não toleráveis": o autor do ataque, de nacionalidade austríaca e norte-macedônia, teria tido contato com indivíduos sob observação do Departamento de Proteção da Constituição da Alemanha, mas a advertência do órgão igualmente permaneceu sem efeito.

O governo austríaco ordenou o fechamento das mesquitas Melit Ibrahim, no bairro vienense de Ottakring, e Tewhid, em Viena-Meidling, ambas frequentadas repetidamente pelo terrorista. Segundo os órgãos de segurança, isso teria contribuído para sua radicalização, explicou a ministra da Cultura Susanne Raab numa coletiva de imprensa na sexta-feira, juntamente com Nehammer.

A chefe de pasta fez questão de frisar que os fechamentos não se dirigiram contra o islamismo em si: "Não é um ataque aos membros de uma comunidade religiosa, mas sim uma luta conjunta contra o abuso de uma religião por radicais", declarou.

AV/afp,kna,dpa