Chefe da PF troca superintendente que pediu investigação contra Salles

Explorar sem destruir a Amazônia

Rio Juruá

Com nascente na Serra da Contamana, no Peru, a 453 metros de altitude, o rio Juruá corta o estado do Acre e deságua no rio Solimões, Amazonas. É considerado um dos mais sinuosos do mundo, com mais de 3 mil quilômetros de extensão. A variação do nível do Juruá chega a 12 metros entre a época da cheia, de dezembro a julho, e a seca.

Autoria: Nádia Pontes