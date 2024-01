Checagem: Estes vídeos do terremoto no Japão são falsos

O ano de 2024 começou com um terremoto de magnitude 7,6 na costa oeste do Japão, que provocou um tsunami. Desde então, vários vídeos circulam pelas mídias sociais para mostrar cenas "reais" da destruição. Alguns usuários afirmam ou sugerem que os vídeos foram gravados durante o recente tremor de terra no Japão.

Imagens de satélite de casas destruídas durante o terremoto de 2024 no Japão Foto: Maxar Technologies/Handout via REUTERS

Muitos vídeos mostram a real extensão do terremoto, mas outros são antigos e alguns nem sequer foram gravados no Japão. A equipe de checagem de fatos da DW analisou três exemplos.

Este vídeo mostra uma onda de tsunami provocada pelo recente terremoto?

Alegação: Este vídeo aqui , distribuído na plataforma X com mais de 127 mil visualizações, mostra grandes quantidades de água saindo de um rio, invadindo uma estrada e levando vários carros. O usuário pede orações para o povo do Japão durante esse período difícil, o que dá a entender que o vídeo trata dos eventos atuais.

Checagem da DW: Falso

O vídeo não mostra imagens atuais do terremoto de 2024, mas filmagens de 2011 feitas durante o terremoto de Tohoku (Grande Terremoto do Leste do Japão), que provocou um tsunami e o desastre nuclear de Fukushima. Usando a ferramenta de pesquisa reversa de imagens do Google e do Yandex , encontramos o vídeo, que foi publicado em 2011. Naquela época, o portal de notícias norte-americano CNN , por exemplo, informou sobre a extensão do terremoto e mostrou as mesmas imagens que podem ser vistas no referido tweet.

Em 11 de março de 2011 , um terremoto de magnitude 9 atingiu a principal ilha japonesa de Honshu. Um tsunami ocorreu apenas alguns minutos após o terremoto: uma onda de cerca de 15 metros de altura provocada pelo terremoto fez com que o fornecimento de energia e o resfriamento de três reatores da usina nuclear japonesa de Fukushima fossem desativados. O que se seguiu foi o desastre nuclear de Fukushima.

Um tsunami destruiu uma represa em Ishikawa durante o terremoto de 2024?

Alegação: Neste vídeo , um usuário do X alega: "Uma represa na província de Ishikawa não resistiu ao tsunami que começou após o terremoto no Japão". É possível ver como uma enxurrada invade as ruas de uma cidade e deixam um rastro de devastação. Carros e objetos são arrastados. O vídeo foi visto mais de 137 mil vezes e o usuário sugere que ele mostra cenas atuais.

Em 2011, o Japão foi atingido por um forte terremoto que provocou o desastre nuclear de Fukushima Foto: AP

Checagem da DW: Falso

O vídeo é do terremoto de 2011 no Japão. Usando a pesquisa reversa de imagem do TinEye , encontramos o vídeo em um site japonês chamado Rocket News 24 . A mesma imagem também pode ser vista no canal de TV francês TF1 . O vídeo tem circulado em um contexto errado nos últimos anos. Em 2020, por exemplo, ele foi publicado no Instagram e sugeriu que mostrava cenas de 2020.

Esta imagem mostra uma cena real da destruição do terremoto de 2024 no Japão Foto: Buddhika Weerasinghe/Getty Images

Estas casas foram derrubadas pelo terremoto de 2024?

Alegação: O vídeo mostra um enorme deslizamento de terra que arrasta carros, casas, árvores e tudo mais pela frente. O usuário usa hashtags atuais, como "Japão" e "terremoto", e o publica no contexto do atual terremoto no Japão. O vídeo foi visto mais de 840 mil vezes.

Checagem da DW: Falso

Esse vídeo também está sendo usado no contexto errado e é antigo. A marca d'água no vídeo mostra que ele foi originalmente distribuído no TikTok, mas não pode mais ser encontrado na conta usada. Com uma pesquisa de imagem, descobrimos que o vídeo mostra um deslizamento de terra que aconteceu na cidade japonesa de Atami, em 2021.

Ao fazer outra pesquisa no Google com as palavras-chave "Japão", "deslizamento de terra" e "2021", encontramos vários relatos da mídia sobre um deslizamento de terra em Atami. O Centro Asiático de Prevenção de Desastres (ADRC ) confirma que houve um deslizamento de terra em julho de 2021.

Conclusão: nem todos os vídeos que mostram cenas do terremoto no Japão são falsos. No entanto, muitos vídeos antigos, gravados em anos diferentes, estão sendo repostados e compartilhados como se fossem do atual desastre natural.