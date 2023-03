Charles 3° se torna primeiro monarca a falar no Bundestag

Rei britânico exalta história e laços comuns entre Berlim e Londres em discurso histórico no Parlamento alemão, no segundo dia da visita de três dias à Alemanha.

Em um pronunciamento histórico nesta quinta-feira (30/03) o rei Charles 3° exaltou os laços estreitos entre o Reino Unido e a Alemanha, na primeira vez em que um monarca discursa no Bundestag, o Parlamento alemão.

Na fala, proferida alternadamente em alemão e inglês e contendo passagens bem-humoradas, ele lembrou a longa parceria e laços de amizade entre os dois países. Na parte política do discurso, Charles também abordou a guerra de agressão russa e elogiou a ajuda alemã à Ucrânia.

"A decisão da Alemanha de fornecer à Ucrânia um apoio militar tão grande é extremamente corajosa, importante e bem-vinda", disse, acrescentando que Alemanha e Reino Unido assumiram um importante papel de liderança na questão e, como os maiores apoios europeus a Kiev, ambos os países reagiram, segundo ele, de forma decisiva e tomaram decisões antes inimagináveis.

"Segurança da Europa está ameaçada"

Charles ressaltou que a guerra de agressão contra a Ucrânia trouxe "sofrimento inimaginável" a muitos inocentes. "Incontáveis vidas foram destruídas, a liberdade e as pessoas foram brutalmente espezinhadas. A segurança da Europa está ameaçada, assim como nossos valores democráticos."

Charles se tornou o primeiro rei a fazer um discurso no Bundestag Foto: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

No início do segundo dia de sua visita de Estado à Alemanha, o rei Charles foi recebido em Berlim pelo chanceler federal alemão, Olaf Scholz. Em seguida, ele visitou com sua esposa uma feira de produtos orgânicos no bairro de Schöneberg, onde o casal real se encontrou com a prefeita de Berlim, Franziska Giffey.

Para o final do dia, Charles tem agendada uma visita a um centro para refugiados ucranianos no antigo aeroporto de Tegel. O monarca também deve visitar soldados britânicos de um batalhão germano-britânico em Finowfurt, no nordeste de Berlim e visitar um vilarejo ecológico em Branbemburgo para fazer queijo e discutir agricultura orgânica, uma das suas paixões.

Investida britânica após Brexit

Charles e a rainha consorte, Camilla, chegaram nesta quarta-feira a Berlim, onde foram recebidos pelo presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier e sua esposa, Elke Büdenbender, no Portão de Brandemburgo, para uma cerimônia com honras militares. O evento foi seguido por um jantar de Estado à noite no Palácio Bellevue, a residência do chefe de Estado alemão.

A viagem faz parte dos esforços do Reino Unido para restabelecer laços com a União Europeia (UE) após o Brexit.

Steinmeier agradeceu a Charles por escolher a Alemanha como destino de sua primeira viagem ao exterior depois de se tornar o novo rei britânico, afirmando que a visita é "um sinal importante para as relações germano-britânicas".

"Hoje, exatamente seis anos depois de o Reino Unido iniciar sua saída da União Europeia, estamos abrindo um novo capítulo em nossas relações", disse Steinmeier na quinta-feira.

Charles, que em setembro sucedeu sua mãe, a rainha Elizabeth 2ª, no trono, deveria viajar primeiro para a França, mas cancelou essa parte da viagem devido à onda de protestos intensos que atingem o país europeu, contrários à reforma da previdência do presidente Emmanuel Macron.

md/cn (DPA, AFP, AP, Reuters)