Charles 3° promete respeitar princípios constitucionais

Em seu primeiro discurso ao Parlamento britânico, o rei Chales 3° prometeu nesta segunda-feira (12/09) "seguir fielmente" o exemplo dado pela rainha Elizabeth 2ª, e respeitar os "princípios constitucionais".

Na cerimônia, o monarca homenageou sua mãe, que morreu aos 96 anos na quinta-feira: "Quando muito jovem, Sua Majestade se comprometeu a servir seu país e seu povo e manter os princípios do governo constitucional que estão no cerne da nossa nação. Ela manteve esse juramento com devoção insuperável."

Ao lado da rainha consorte, Camilla, Chales 3° afirmou que seguirá o exemplo de "dever altruísta" deixado pela antecessora; "Como Shakespeare diz sobre a primeira rainha Elizabeth, ela foi ‘um modelo para todos os príncipes vivos'."

Aos parlamentares, o novo rei ressaltou ainda que não pode deixar de sentir o peso "da história que nos cerca", acrescentando que o Parlamento é "o instrumento vivo e o respiro" da democracia britânica.

Na cerimônia solene, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns prestaram condolências ao novo rei e homenagearam à rainha Elizabeth, descrita pelos parlamentares como uma "líder e serva de seu povo".

Viagem a Edimburgo

Depois do evento, Chales 3° viajou para Edimburgo para acompanhar os cortejes fúnebres de Elizabeth 2ª. O caixão da rainha deixou no domingo o Castelo de Balmoral, na Escócia, onde ela morreu na quinta-feira.

Na capital escocesa, o féretro ficará na Sala do Trono do Palácio de Holyroodhouse, a residência oficial dos monarcas britânicos na Escócia, até segunda-feira à tarde, quando segue para a Catedral de Santo Egídio, na mesma rua, a cerca de um quilômetro de distância.

Na catedral de Santo Egídio ele ficará 24 horas, com acesso permitido à população, para quem quiser homenagear a rainha, que reinou durante 70 anos.

O caixão será transportado para Londres por avião na terça-feira, primeiro para o Palácio de Buckingham, e depois, na quarta-feira à tarde, para o Palácio de Westminster, o edifício do Parlamento. A rainha ficará em câmara ardente no Salão de Westminster, que estará aberto à população até o funeral, na segunda-feira de manhã.

A rainha Elizabeth 2ª teve um reinado de 70 anos, o mais longo da história do Reino Unido. Após a morte da monarca, seu filho mais velho, de 73 anos, assumiu as funções de rei, como Charles 3°.

Ele foi formalmente proclamado neste sábado o novo monarca do Reino Unido e de 14 países que têm o ocupante da coroa britânica como chefe de Estado. A tradicional cerimônia de proclamação do novo soberano Palácio de Saint James, no centro de Londres, foi transmitida pela primeira vez ao vivo pela televisão.

cn/av (Reuters, AFP, AP, EFE, Lusa)