Casos de desperdício de dinheiro público na Alemanha

Digitalização no lugar errado: aplicativo Autobahn

A Alemanha está atrasada em muitas áreas no que diz respeito à digitalização. No entanto, é questionável se o "aplicativo Autobahn", apresentado em julho, será de uso prático: outros aplicativos e sistemas de navegação já fazem a mesma coisa - ou até mais. O governo federal gastou 1,2 milhão de euros no desenvolvimento do aplicativo.