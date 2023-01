Cinco ex-policiais detidos nos EUA por morte de homem negro

Tyre Nichols, de 29 anos, morreu três dias depois de ser agredido durante ação policial, após ser parado no trânsito. Suspeitos foram exonerados da polícia e acusados de homicídio e outros crimes.

Cinco ex-policiais de Memphis, nos Estados Unidos, foram detidos e acusados nesta quinta-feira (26/01) pela morte de um homem negro espancado depois de ser detido por uma suposta infração de trânsito.

Tyre Nichols, de 29 anos, morreu em decorrência dos ferimentos sofridos durante a ação policial, três dias após o espancamento. Ele foi hospitalizado no dia 10 de janeiro.

Steve Mulroy, procurador do condado de Shelby, onde fica Memphis, no estado do Tennessee, explicou que os cinco ex-policiais, todos eles negros, enfrentam várias acusações, incluindo homicídio, crime para o qual a legislação estadual prevê penas de 15 a 60 anos de prisão.

Mulroy afirmou que todos os cinco acusados foram responsáveis pela morte de Nichols, embora cada um tenha desempenhado um papel diferente durante o incidente.

Os policiais também são acusados de lesão corporal qualificada, sequestro qualificado, má conduta policial e opressão oficial. Eles foram identificados como Tadarrius Bean, Demetrius Haley, Emmitt Martin III, Desmond Mills, Jr. e Justin Smith. Os cinco têm idades entre 24 e 32 anos e trabalharam na polícia por períodos que variam entre 2 anos e meio a 5 anos.

Os acusados foram exonerados da polícia no último sábado, após uma investigação concluir que eles violaram diversas políticas do Departamento de Polícia, incluindo uso excessivo da força e falha ao não intervir e não fornecer assistência.

Detalhes do incidente

O procurador revelou alguns detalhes das circunstâncias em torno da morte de Nichols. Ele disse que houve um confronto após o homem ser parado pelos policiais e atingido com spray de pimenta, e que o jovem teria tentado fugir a pé. A seguir, houve outra altercação nas proximidades, onde Nichols sofreu os ferimentos graves que resultaram na sua morte.

Tyre Nichols, de 29 anos, morto pela polícia em Memphis após ser parado por uma suposta infração de trânsito Foto: Adrian Sainz/AP Photo/picture allaince

Os relatos iniciais da polícia de Memphis diziam que uma ambulância foi chamada após Nichols reclamar de dificuldades para respirar, e que ele teria sido levado para o hospital em estado grave.

Mulroy evitou comentar sobre a legalidade da abordagem policial. Ele disse que a investigação continuará e não descartou que novas acusações sejam imputadas aos cinco policiais. O procurador disse ainda esperar que o caso evidencie a necessidade de uma reforma da polícia no país.

Advogados da família de Nichols afirmaram que, segundo uma autópsia independente, a vítima "sofreu uma hemorragia extensa causada por agressão severa".

Biden pede calma

Em antecipação à divulgação nesta sexta-feira do vídeo com as imagens das câmaras corporais dos policias que mostram a agressão a Nichols, o chefe de polícia de Memphis pediu que, se houver manifestações, que elas sejam pacíficas.

O advogado que representa a família de Nichols disse que as imagens mostram os cinco agentes agredindo o jovem com choques elétricos e spray de pimenta, na ação durou cerca de três minutos.

O presidente americano, Joe Biden, divulgou um comunicado nesta quinta apelando por calma diante da divulgação do vídeo.

"Eu me junto à família de Tyre e peço por protestos pacíficos. A indignação é compreensível, mas violência nunca é aceitável", declarou Biden.

rc/lf (EFE, Reuters)