Casamento gera 170 casos de coronavírus e sete mortes nos EUA

Uma festa de casamento que violou as restrições de distanciamento social no estado americano do Maine já gerou mais de 170 infectados e sete mortos por covid-19. O evento aconteceu em agosto, e o surto ainda não está totalmente sob controle.

O caso está chamando a atenção nos Estados Unidos porque o Maine é um estado que estava mantendo a pandemia relativamente sob controle, com menos de 5 mil casos confirmados. O casamento teve a presença de 65 pessoas, 15 a mais do que o permitido para eventos em ambientes fechados.

"Os padrões que estamos observando nas últimas duas semanas nos mostram que as coisas estão piorando", disse o médico Nirav Shah, chefe do departamento de saúde estadual. "A covid-19 não está mais do outro lado do muro, ela já está no nosso quintal."

O especialista chamou atenção para como o vírus vem se espalhando: todas as mortes registradas até aqui foram em casos secundários de infecção, ou seja, pessoas contaminadas por quem esteve em contato com alguém que foi ao casamento, realizado em 7 de agosto. A última morte foi confirmada nesta quarta-feira (16/09).

Das sete mortes registradas até aqui, seis foram num asilo de idosos. As vítimas foram infectadas por um funcionário do local que mora na mesma casa de uma pessoa que foi ao casamento.

As autoridades de saúde se concentram agora em confirmar se um surto numa igreja batista no estado, que infectou pelo menos outras dez pessoas, estaria também ligado à festa de casamento, à qual um pastor compareceu.

Há suspeitas, baseadas em vídeos divulgados na internet, de que os frequentadores da igreja não estariam respeitando as medidas de distanciamento social. O pastor que foi ao casamento, Todd Bell, é um crítico da política estadual de combate ao coronavírus.

O casamento também está relacionado a um surto em uma penitenciária do estado, provavelmente originado por um funcionário que esteve presente na festa. Os diversos focos de contaminação, segundo as autoridades, estão separados por centenas de quilômetros.

Segundo um porta-voz do governo, investigações sugerem que "há múltiplos potenciais pontos de transmissão" ainda ativos relacionados ao casamento de 7 de agosto. A agência de saúde do estado trabalha para conter o avanço do vírus.

RPR/ap/rtr