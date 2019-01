Casa em ruínas construída para ex-chanceler alemão é leiloada

Após herdar um pedaço da história do pós-guerra na Alemanha no ano passado, a alemã L. Ilse Thurner vendeu, por um valor irrisório, uma casa de campo que começou a ser construída nos anos 1950 como um presente ao ex-chanceler federal Konrad Adenauer.

Envolta em polêmicas, a residência de 600 metros quadrados – bastante deteriorada e jamais concluída – fica em um terreno de 2 mil metros quadrados na pitoresca região do Eifel, próximo a Duppach, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O projeto foi interrompido após Adenauer, que governou a Alemanha entre 1949 e 1963, ter se recusado a aceitar a propriedade como presente de um de seus amigos próximos, o magnata Friedrich Spennrath.

Apesar de nunca ter sido comprovada, a hipótese mais provável é a de que Adenauer tenha decidido se afastar do projeto após a imprensa ter dado destaque para seu relacionamento próximo com o empresário. O chanceler federal receava ser alvo de críticas e de ser tachado de "servo dos barões da indústria".

Quando Spennrath requereu junto às autoridades, em 11 de julho de 1955, a permissão para construir no local – concedida em apenas 12 dias –, ele era presidente da Câmara Alemã de Indústria e Comércio, além de chefe do conselho administrativo da AEG, gigante alemã do setor de energia.

O filho mais velho de Adenauer, Konrad, foi contratado na AEG logo após se formar na universidade. Além disso, outro fator que gerou complicações ao então chanceler federal foi o fato de seu genro ser um dos arquitetos contratados para construir a casa de campo.

O ex-chanceler Konrad Adenauer, que governou a Alemanha entre 1949 e 1963

Em 1956, quando o arquiteto que liderava o projeto admitiu que a propriedade não estava sendo construída para Spennrath, mas seria presenteada a Adenauer, o projeto foi suspenso, apesar de já estar em andamento. À época, a imprensa local noticiou que "o caro presente cheirava demais a corrupção para o velho homem".

Especula-se que a propriedade, que se deteriorou após a construção ser interrompida, teria um abrigo antibombas no porão e um heliponto sobre o telhado. O arquiteto Roland Thelen, que pesquisou a história do projeto original e teve acesso às plantas, nega essa versão.

Nesta quarta-feira (23/01), a imprensa alemã informou que a propriedade foi vendida em um leilão por apenas 35 mil euros, mas a identidade do comprador foi mantida em sigilo. A agência de notícias DPA noticiou apenas que se trata de um empresário da região de Colônia, cidade da qual Adenauer foi prefeito.

L. Ilse Thurner, antiga proprietária do local, disse que o novo dono é um "grande fã" do ex-chanceler federal. Não se sabe quais seriam os planos do comprador para a propriedade.

RC/dpa

