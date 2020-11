Carro colide contra portão da Chancelaria Federal, em Berlim

Um carro foi conduzido nesta quarta-feira (25/11) contra as grades que protegem o prédio da Chancelaria Federal da Alemanha, onde fica o escritório da chanceler federal Angela Merkel.

A polícia comunicou que deteve o motorista do carro e está investigando se se trata de um acidente ou se a colisão foi intencional.

Imagens divulgadas pelas redes sociais mostram um veículo Volkswagen sedan de cor escura, no qual está escrito "seus malditos assassinos de crianças e pessoas velhas", de um lado, e do outro uma mensagem contra políticas de globalização.

Não há relatos de feridos, e o carro aparenta não ter sofrido maiores danos. As placas são de Lippe, no estado da Renânia do Norte-Vestfália.

O caso ocorreu no momento em que Merkel debate, por videoconferência, as medidas de combate à pandemia de covid-19 com líderes estaduais.

Policiais na entrada da Chancelaria Federal, em Berlim, com o veículo ao fundo

Caso semelhante em 2014

A colisão desta quarta-feira é semelhante a uma ocorrida em 2014, quando um homem conduziu um carro, também um Volkswagen sedan de cor escura, contra as grades da chancelaria federal, em Berlim.

Também aquele veículo tinha mensagens escritas nos lados, "Chega de mudanças climáticas, que matam pessoas", de um lado, e "Nicole, eu te amo", do outro.

O carro foi conduzido em baixa velocidade contra as grades, e os danos foram pequenos, assim como nesta quarta-feira. O motorista foi detido pela polícia.

AS/dpa