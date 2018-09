Carro-bomba na Somália mata ao menos seis

Pelo menos seis pessoas morreram neste domingo (02/09), incluindo duas crianças, em um ataque com carro-bomba contra prédios do governo na capital da Somália, Mogadíscio. A autoria do ataque foi reivindicada pelo grupo jihadista Al Shabaab.

Segundo fontes dos serviços de emergência, a explosão ocorreu por volta das 11h (horário local) do lado de fora das instalações do governo do distrito de Howlwadaag, cujo edifício desmoronou.

Nas imediações, há uma escola corânica na qual havia menores de idade no momento da detonação.

Serviços de emergência e tropas militares trabalham no resgate das vítimas e não descartam que o número de mortos aumente. Quatorze pessoas, incluindo crianças, foram hospitalizadas com ferimentos graves.

Em outubro de 2017, o grupo jihadista cometeu o pior atentado da história do país: um ataque com caminhões-bomba que deixou 512 mortos, também em Mogadíscio.

O Al Shabaab, que em 2012 se filiou à rede internacional da Al Qaeda, controla parte do território no centro e no sul do país e tenta derrubar o governo local, que é apoiado pela comunidade internacional, para instaurar um Estado islâmico wahabista na Somália.

O país vive em estado de guerra e caos desde 1991, quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado, o que deixou a Somália sem um governo efetivo e em mãos de milícias radicais islâmicas e senhores da guerra, que respondem aos interesses de clãs.

