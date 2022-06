Carro avança contra pedestres em Berlim

Bombeiros afirmam que incidente deixou ao menos um morto e oito feridos. Atropelamento ocorre na mesma região onde em 2016 um atentando com caminhão deixou 12 mortos em mercado de Natal.

Um carro invadiu nesta quarta-feira (08/06) a calçada de uma movimentada rua de Berlim, atropelando vários pedestres. Segundo os bombeiros, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. O motorista foi detido e está sendo interrogado.

De acordo com informações do jornal Berliner Morgenpost, por volta das 18h30 (horário local) o veículo saiu da via, subiu a calçada e depois colidiu contra a vitrine de uma loja de cosméticos.

Thilo Cablitz, porta-voz da polícia de Berlim, disse que ainda não está claro se foi um acidente ou um ato intencional.

Bombeiros e policiais foram destacados para atender a ocorrência Foto: Michael Sohn/AP/picture alliance

Um grande contingente do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foi destacado para atender a ocorrência e isolou o local.

O incidente ocorreu no bairro de Charlottenburg, perto da avenida Kurfürstendamm e da igreja Gedächtniskirche, uma área repleta de lojas e na mesma região onde em 2016 um atentando com caminhão deixou 12 mortos em um mercado de Natal.

Mais informações a seguir...