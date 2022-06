Carro avança contra pedestres e invade vitrine em Berlim

Bombeiros afirmam que incidente deixou ao menos um morto e nove feridos. Atropelamento ocorre na mesma região onde em 2016 um atentado com caminhão deixou 12 mortos em mercado de Natal.

Um carro invadiu nesta quarta-feira (08/06) a calçada de uma movimentada rua de Berlim, atropelando vários pedestres. Segundo os bombeiros, uma pessoa morreu e oito ficaram feridas. O motorista foi detido e está sendo interrogado.

Segundo o jornal Berliner Zeitung, parte das vítimas consistia em alunos entre 15 e 16 anos e dois professores que os acompanhavam. A vítima fatal, segundo o jornal, foi uma professora de 51 anos. Seis pessoas estão em estado crítico e três outras ficaram seriamente feridas.

De acordo com informações do jornal Berliner Morgenpost, por volta das 10h30 (horário local) o veículo saiu da via, subiu a calçada e tendo parado ao colidir contra a vitrine de uma loja de cosméticos.

Segundo informação publicada pelo site do jornal Bild, depois de avançar contra uma multidão, o motorista teria guiado o carro de volta à rua e posteriormente invadido a vitrine de uma loja a cerca de 200 metros de distância. Ainda segundo a publicação, o motorista teria tentado fugir, sendo detido por passantes.

O incidente ocorreu perto da igreja Gedächtniskirche Foto: Michael Sohn/AP/picture alliance

A informação foi confirmada posteriormente pela polícia, que afirmou que o motorista é um homem de 29 anos que mora em Berlim e possui cidadanias alemã e armênia.

Thilo Cablitz, porta-voz da polícia de Berlim, disse no começo da tarde que ainda não estava claro se foi um acidente ou um ato intencional.

Um grande contingente do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar foi destacado para atender a ocorrência e isolou o local.

O incidente ocorreu no bairro de Charlottenburg, perto da avenida Kurfürstendamm e da igreja Gedächtniskirche, uma área repleta de lojas e na mesma região onde em 2016 um atentado com caminhão deixou 12 mortos e mais de 70 feridos em um mercado de Natal.

