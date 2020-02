Carro atinge pessoas em desfile de carnaval na Alemanha

Um automóvel avançou contra um desfile de carnaval na cidade de Volkmarsen, no estado alemão de Hesse, nesta segunda-feira (24/02) e deixou vários feridos, informou a polícia local.

Segundo as autoridades do estado, o motorista foi detido. Um grande contingente de policiais está no local do incidente em Volkmarsen, cerca de 280 quilômetros a sudoeste de Berlim.

A imprensa local relatou pelo menos uma dúzia de feridos, incluindo crianças, mas a polícia não pôde confirmar imediatamente as informações.

A corporação pediu à população que não espalhe "relatos não confirmados" sobre o incidente. Ainda não há registro de mortes, e ainda é muito cedo para dizer o que levou o carro a colidir com a multidão, disse a polícia.

Vídeos do local mostram uma Mercedes prateada com placa da Alemanha parada com o pisca-alerta ligado, com equipes de emergência passando por ela.

Volkmarsen é uma pequena cidade no distrito de Waldeck-Frankenberg, com cerca de 6.800 habitantes. Fica a cerca de 30 quilômetros de Kassel.

Mais informações a seguir...