Carro atinge foliões e deixa mortos em carnaval na Bélgica

Um automóvel em alta velocidade atingiu foliões em um carnaval de rua na Bélgica neste domingo (20/03), matando ao menos seis pessoas e deixando dezenas de feridos. As autoridades, porém, negaram se tratar de um ato terrorista.

O incidente ocorreu em torno das 5h da manhã no horário local, no início das festividades em Strepy-Bracquegnies, um distrito da cidade de La Louvière.

"Um veículo atingiu um grupo e deixou seis mortos e 26 feridos, inclusive dez pessoas cujas vidas estão em risco", afirmou o promotor Damien Verheyen.

Os suspeitos, o motorista e um acompanhante, estão presos. Ambos têm idades acima dos 30 anos e são de La Louvière, uma cidade industrial próxima à fronteira com a França. Segundo a Promotoria Pública, eles não possuem histórico de cometer atos de violência.

Durante o período da quaresma, várias festas de carnaval ocorrem em cidades e vilarejos belgas. Os desfiles mais conhecidos ocorrem em Binche e Aalst.

"Ele não freou"

Na festa de carnaval em Strepy-Bracquegnies, as pessoas se vestem como figuras cômicas extravagantes que são "convocadas" para o desfile nas primeiras horas do dia. O prefeito da cidade, Jacques Gobert, disse que entre 150 e 200 pessoas participavam da parte de abertura da festa antes do amanhecer.

Testemunhas relatam que o motorista do veículo parecia ter a intenção de atingir as pessoas, e que ele dirigia em alta velocidade e não freou.

O primeiro-ministro belga, Alexander de Croo, condenou o que chamou de "cenas terríveis" e lamentou o ocorrido. Ele se deslocou até a cidade juntamente com alguns de seus ministros e o rei Felipe da Bélgica, que se reuniu com as equipes de emergência em Strepy-Bracquegnies.

O presidente da França, Emmanuel Macron, reafirmou o "apoio e amizade do povo francês após a tragédia".

