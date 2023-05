Médico em Berlim é preso por suspeita de assassinato

Especialista do hospital Charité é acusado de administrar, intencionalmente, altas doses de sedativo que provocaram a morte de pelo menos dois pacientes de UTI.

A polícia alemã prendeu nesta segunda-feira (08/05) um cardiologista que atuava no renomado hospital universitário Charité, em Berlim, por suspeita de assassinato.

Em comunicado, fontes policiais e judiciais informaram se tratar de um médico de 55 anos, suspeito de ter intencionalmente administrado doses tão altas de um sedativo a dois pacientes gravemente enfermos em terapia intensiva que eles morreram como resultado.

O caso teria se passado no campus Virchow-Klinikum, no bairro de Wedding, que tem foco em cardiologia, angiologia e medicina intensiva. Após uma denúncia anônima sobre "um procedimento médico ilegal que resultou em morte", o cardiologista foi desligado do hospital em agosto de 2022.

"O Charité levou a denúncia muito a sério, imediatamente desligando o especialista suspeito e tomando todas as medidas necessárias para proteger os grupos de pessoas potencialmente afetados", disse um porta-voz da clínica.

As investigações começaram na mesma na época, mas um mandado de prisão não podia ser emitido até o recebimento de um relatório médico mostrando que as altas doses de sedativo não eram clinicamente justificáveis, disse o comunicado.

Ao total, quatro mortes suspeitas foram associadas ao cardiologista, mas apenas em dois casos não restou dúvidas de que o medicamento administrado foi injustificável, acrescentaram.

