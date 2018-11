Caravanas de migrantes começam a chegar à fronteira dos EUA

Os primeiros membros das caravanas de migrantes que atravessam parte da América Central e do México rumo aos Estados Unidos começaram a chegar à fronteira americana nesta terça feira (13/11). Dezenas de pessoas escalaram uma cerca que divide os países em Playas de Tijuana, manifestando assim sua vontade de entrar no território dos EUA.

O grupo permaneceu sobre a cerca por 20 minutos e foi observado pelos agentes de patrulha de fronteiras dos Estados Unidos. Os migrantes chegaram a pé até a região de Playas de Tijuana, onde a cerca de fronteira se entende para dentro das águas do Oceano Pacífico. Muitos permaneceram ao longo da divisa.

Uma parte do grupo que chegou a Tijuana, formado por uma centena de membros da comunidade LGBT, planeja pedir asilo às autoridades americanas nos próximos dias. A caravana partiu de San Pedro Sula, em Honduras, no dia 13 de outubro.

Migrantes na região de Playas de Tijuana permaneceram ao longo da fronteira

Integrantes da segunda caravana de hondurenhos continuam a chegar à Cidade do México, onde já estão cerca de 1.200 pessoas, abrigadas num complexo esportivo da capital. Outros 2.000 migrantes, na maioria de El Salvador, partiram de Sayula, no estado de Veracruz, com destino a Puebla. Uma quarta caravana de cerca de 1.800 pessoas, também salvadorenhos, se encontra entre os estados de Oaxaca e Veracruz.

O estado de Sinaloa, no noroeste mexicano, registrou um aumentou no número de pessoas que cruzaram a região. As autoridades locais forneceram ônibus para transportá-las desde o município de Escuinapa até o estado vizinho de Sonora. "Na segunda-feira atendemos uns 400, na terça, mais mil, e esperamos que amanhã cheguem mais mil", disse um funcionário do governo local. O objetivo dessas pessoas também é chegar a Tijuana.

A prefeitura de Tijuana afirmou que cerca de 350 migrantes que chegaram à cidade nesta terça-feira receberam alimentos antes de serem encaminhados para abrigos. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da cidade e empresas locais identificaram 3 mil postos de trabalho para as pessoas que desejarem permanecer no local.

Soldados americanos reforçam cerca na fronteira com o México, próximo a Tijuana

O México ofereceu asilo, refúgio ou visto de trabalho aos migrantes. O governo afirmou que mais de 2.500 novos vistos temporários foram concedidos para indivíduos e famílias para cobrir os 45 dias do processo de requerimento para condições permanentes de residência. Em torno de 533 migrantes pediram para retornar voluntariamente para seus países de origem.

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos confirmou que o secretário americano da Defesa, James Mattis, viajará nesta quarta-feira até a fronteira para supervisionar as tropas enviadas à região com a missão de barrar a entrada dos migrantes. Mais de 5 mil soldados foram enviados até o local para reforçar a patrulha de fronteiras.

As caravanas se tornaram o tema central das eleições legislativas americanas no início do mês. O presidente Donald Trump prometeu tomar medidas drásticas para impedir a entrada no país de imigrantes ilegais. Ele chegou a afirmar, sem provas, que, entre os membros da caravana, estariam criminosos e terroristas.

