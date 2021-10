"Capitão Kirk" viaja ao espaço em foguete de Jeff Bezos

O ator William Shatner, que interpretou o capitão Kirk na série de ficção científica Jornada nas Estrelas, viajou nesta quarta-feira (13/10) ao espaço a bordo do foguete New Sheppard, desenvolvido pela empresa Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos, fundador da Amazon.

Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Este foi o segundo voo tripulado da companhia de Bezos, que tenta ocupar uma posição de liderança no setor do turismo espacial.

"Foi a experiência mais profunda que poderia imaginar", declarou Shatner, que descreveu o céu azul da Terra como uma linha tênue entre a vida e a morte. Ele descreveu ter ouvido um "bipe" e, então, "você está no escuro".

Lançamento do foguete em Van Horn, no Texas

"Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer. É extraordinário", disse Shatner a Bezos, em comentários televisionados após o pouso, no estado americano do Texas. O ator canadense, cuja carreira se estende por sete décadas, disse ainda que "todo mundo precisa fazer isso".

"Eu não sei como eu posso parecer ao mundo, mas, para mim, eu pareço ser apenas uma criança brincando na beira do mar, divertindo-me e encontrando uma pedra mais lisa ou uma concha mais bonita do que as ordinárias, enquanto o grande oceano da verdade permanece todo indescoberto diante de mim", tuitou Shatner, fazendo referência a uma citação de Isaac Newton junto com uma imagem que mostra o símbolo da "frota estelar" do seriado Jornada nas Estrelas.

Bezos, que já vendeu US$ 100 milhões em ingressos para viagens futuras da sua empresa, atuou como motorista para Shatner e seus colegas na curta viagem desta manhã da sede da tripulação da Blue Origin para a plataforma de lançamento em Van Horn. O bilionário de 57 anos estava a bordo do primeiro voo tripulado da sua empresa em julho.

O ator William Shatner nos tempos de Capitão Kirk

Os passageiros experimentaram cerca de três a quatro minutos de gravidade zero. Eles viajaram acima da fronteira internacionalmente reconhecida do espaço, chamada Linha de Kármán, que fica cerca de 100 quilômetros acima da superfície terrestre.

O voo estava agendado para terça-feira, mas teve que ser adiado um dia por causa de fortes ventos.

A bordo com Shatner estavam o vice-presidente e engenheiro da Blue Origin, Audrey Powers, o ex-engenheiro da Nasa Chris Boshuizen e o empresário de pesquisa clínica Glen de Vries.

