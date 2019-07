Capitã alemã presa após ajudar migrantes é libertada

A capitã do navio da ONG Sea-Watch, a alemã Carola Rackete, detida na Itália após levar sem permissão cerca de 40 migrantes à ilha de Lampedusa, foi libertada nesta terça-feira (02/07), segundo informou a própria organização no Twitter.

A ativista de 31 anos havia sido detida na madrugada de sábado após atracar sem autorização no porto de Lampedusa, no sul da Itália, para desembarcar 40 migrantes resgatados no dia 12 de junho no Mediterrâneo e que estavam há 17 dias no mar esperando um porto. Depois da detenção, ela foi colocada em prisão domiciliar.

Mas nesta terça-feira a juíza da província de Agrigento, Alessandra Vella, não revalidou a detenção de Rackete e negou aceitar o indiciamento por crime de "resistência e violência a uma embarcação de guerra", pelo qual a ativista tinha sido acusada por ignorar as ordens das autoridades e bater com sua embarcação em um navio militar.

A juíza concluiu que a capitã não cometeu nenhum ato de violência e deveria ser solta. Segundo a emissora de TV italiana Rai, a magistrada afirmou que Rackete estava "cumprindo seu dever de salvar vidas" quando decidiu aportar. A alemã, no entanto, ainda pode vir a sofrer acusações de ajudar em atos de imigração ilegal.

"Eu decidi entrar no porto de Lampedusa. Sei o risco que estou correndo, mas as 42 pessoas resgatadas estão exaustas. Estou levando-as para a segurança agora", afirmou Rackete na última quarta-feira.

Após atracar, ela foi detida pelas autoridades italianas; o navio, apreendido; e os 40 requerentes de refúgio ainda a bordo da embarcação foram autorizados a desembarcar.

"Missão cumprida", escreveu na ocasião no Twitter o vice-primeiro-ministro e ministro do Interior italiano, Matteo Salvini, do partido de extrema direita Liga. "Capitã criminosa presa, navio pirata confiscado, sentença máxima para uma organização não governamental estrangeira."

Os refugiados resgatados ficaram por mais de duas semanas a bordo do Sea-Watch 3 no Mar Mediterrâneo até Rackete tomar a decisão de apoartar.

Rackete relatou que o desespero dos que estavam a bordo era enorme, e foi isso que a convenceu a entrar no porto de Lampedusa. Segundo ela, alguns dos refugiados estavam pensando em saltar do navio em alto mar. Vários deles foram levados à terra em estado de "emergência médica".

"Não foi um ato de violência, foi um ato de desobediência. [...] A situação era desesperadora", disse ela em entrevista ao jornal italiano Corriere della Sera, publicada no domingo. "Meu objetivo era apenas levar essas pessoas exaustas e desesperadas à costa. Minha intenção não foi colocar ninguém em perigo. Eu já pedi desculpas, e reitero minhas desculpas."

JPS/efe/ots

_______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter