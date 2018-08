Campeonato de videogame é alvo de ataque a tiros nos EUA

Um participante de um torneio de videogame matou duas pessoas a tiros e depois se suicidou neste domingo (26/08) em um bar de Jacksonville, no estado americano da Flórida. Outras 11 pessoas ficaram feridas pelos disparos, e mais duas durante a confusão para fugir do local.

Testemunhas disseram à mídia local que o atirador, identificado pela polícia como David Katz, de 24 anos, de Baltimore, efetuou os disparos por estar frustrado após perder o torneio. Não ficou imediatamente claro se ele conhecia as vítimas.

Uma etapa regional do campeonato Madden 19 era disputado no GLHF Game Bar, que fica em um centro comercial da cidade. Participantes jogavam partidas do jogo Madden NFL 19, baseado na liga de futebol americano. Os vencedores da etapa regional seguem para as finais em Las Vegas, cujo prêmio é de 165 mil dólares.

O bar transmitia o torneio ao vivo pela internet quando começaram os disparos. Em imagens compartilhadas nas redes sociais, jogadores reagem aos tiros, e gritos são ouvidos.

Um dos jogadores, Chris "Dubby" McFarland, foi hospitalizado após um bala passar de raspão em sua cabeça. "Estou bem, so um aranhão na cabeça. Traumatizado e devastado", escreveu no Twitter.

O xerife de Jacksonville, Mike Williams, se recusou a comentar possíveis motivações para o ataque. A polícia e agentes do FBI realizaram buscas na residência de Katz na noite de domingo, segundo a imprensa local. O carro do atirador, estacionado perto do local do torneio, foi apreendido.

Trata-se do terceiro ataque a tiros de grandes proporções na Flórida em dois anos. O mais recente, o massacre de 17 de fevereiro deste ano numa escola em Parkland, que deixou 17 mortos, deu novo impulso ao debate sobre as legislação sobre armas nos Estados Unidos. Há dois anos, um homem matou 49 pessoas na boate Pulse, em Orlando.

