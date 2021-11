Camarote.21 - Edição de 24/09

Músico, arquiteto, Daniel Libeskind é multitalentoso. O prédio do Museu Judaico de Berlim, seu primeiro projeto arquitetônico, lhe rendeu fama mundial. Mas a sua construção mais famosa é o Ground Zero, o memorial do 11 de setembro de Nova York. Libeskind constrói para o futuro - e para que ninguém se esqueça do passado. Uma conversa com um artista de muita sensibilidade, que às vezes também pode ser "bruto".