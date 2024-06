Calor extremo é perigo mortal para turistas na Grécia

Temperaturas recorde provocaram morte de seis excursionistas em um mês, Além do calor, comportamento leviano também mata: muitos ignoram os riscos e os alertas das autoridades, aventurando-se sem as condições adequadas.

Os restos mortais de um turista alemão de 67 anos foram encontrados nesta segunda-feira (24/06), num barranco numa área inacessível, próxima à praia de Sentoni, na região de Chania, no oeste da ilha de Creta, a maior da Grécia.

Ele passava em férias com sua esposa quando decidiu fazer uma caminhada do altiplano de Omalos até a aldeia de pescadores de Sougia, ao sul. A trilha tem 24,5 quilômetros de extensão e leva normalmente oito horas para ser completada. Não é um caminho particularmente difícil se o excursionista está bem preparado e as condições meteorológicas são favoráveis – o que, ao que tudo indica, não era o caso.

A hipótese é que o alemão teria perdido a orientação devido ao calor e tomado o caminho errado para o desfiladeiro de Tripiti, de difícil acesso. Ele chegou a telefonar para a esposa, dizendo que não se sentia bem. Sem mais notícias dele, ela comunicou o desaparecimento junto às autoridades, que logo deram início a uma operação de busca.

As equipes de emergência e os bombeiros da ilha no Mar Mediterrâneo o procuraram por várias horas até localizarem seu corpo, através do rastreamento de seu telefone celular.

O turista alemão é o sexto excursionista encontrado morto na Grécia, apenas em junho. Pelo menos outros três ainda estão desaparecidos: um policial americano aposentado de 59 anos, na ilha de Amorgos, e duas francesas de 64 e 73 anos, na ilha de Sikinos.

Fechamento da Acrópole de Atenas nos horários mais quentes causou indignação Foto: Petros Giannakouris/AP/picture alliance

Temperaturas recorde

Os termômetros na Grécia registram marcas sem precedentes. Normalmente junho é o mês mais ameno da temporada de verão no arquipélago, portanto muitos turistas mais idosos preferem viajar nessa época para as ilhas.

Em 2024, porém, este deverá ser o junho mais quente já registrado na Grécia. O distrito de Chania, onde o turista alemão foi encontrado morto, as temperaturas chegaram a 44,5ºC. Em Samos, onde outro andarilho morreu, fazia mais de 40ºC.

Christos Giannaros, coordenador do projeto de pesquisa Heat-Alarm, explica que as vítimas provavelmente teriam sofrido estresse de calor, devido às temperaturas incomumente altas e ao esforço físico das caminhadas.

A idade também é um fator que contribui para a vulnerabilidade ao calor extremo. "Os mais idosos armazenam mais facilmente o calor em seus corpos e têm mais dificuldade em expeli-lo. Por isso estão mais suscetíveis aos sintomas da insolação", explica Giannaros. Essa condição provoca perda da noção de tempo e de direção, colocando-se em situações de risco maior.

A maioria das vítimas vem de países mais frios direto para o clima do Mediterrâneo sem passar por um período de aclimatização. Os médicos advertem que até os habitantes locais precisam de tempo para se adaptar às altas temperaturas.

Normalmente, entre a primavera e o verão, o corpo humano tem tempo para se acostumar gradativamente aos dias e noites mais quentes. Mas ondas de calor que chegam de maneira extremamente repentina e forte podem se tornar uma questão de saúde pública.

Apresentador da BBC Michael Mosley partiu sozinho para uma caminhada na ilha grega de Symi e acabou sucumbindo ao calor Foto: Panormitis Chatzigiannakis/REUTERS

Perigos da falta de precauções

Apesar dos riscos, mais turistas do que se imagine deixam de tomar as devidas precauções, ignorando os alertas das autoridades e se aventurando no calor escaldante. Quando as autoridades de Atenas decidiram fechar a Acrópole para visitação durante os horários mais quentes do dia no intuito de proteger os turistas, muitos ficaram indignados.

São numerosos os turistas que também partem para caminhadas sem estar devidamente preparados. A imprensa grega relatou que muitos sequer sabiam a extensão ou o grau de inclinação das trilhas que escolheram, enquanto outros decidiram iniciar os trajetos logo após o almoço, de barriga cheia e com álcool no organismo, sob o sol do meio-dia.

Há quem parta sozinho, sem levar consigo o celular. Outros se surpreendem ao deparar com áreas onde não há sinal e se perdem, sem os aplicativos de navegação de seus aparelhos.

Apresentador da BBC Michael Mosley também era médico Foto: Brook Mitchell/Getty Images

A morte do apresentador da emissora britânica BBC Michael Mosley, em 9 de junho, aos 67 anos, gerou forte comoção publica. Em férias na ilha grega de Symi, ele partiu sozinho para uma caminhada entre a praia Agios Nikolaos e o vilarejo de Pedi, sem telefone e levando consigo apenas uma garrafinha d'água.

As autoridades concluíram que o também médico fez uma curva errada e acabou sucumbindo ao calor numa área de difícil acesso. Equipes da polícia, bombeiros e voluntários participaram de uma grande operação de busca, com a ajuda de cães farejadores, drones e helicópteros. O corpo de Mosley foi encontrado próximo a uma praia bastante frequentada, escondido por um muro alto.

Dois excursionistas israelenses que se perderam na cadeia de montanhas de Mainalo, na região central do Peloponeso, tiveram melhor sorte: graças a uma operação de busca e resgate, eles foram encontrados bem longe do destino final planejado, mas ainda em boas condições de saúde.