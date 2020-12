Cabelos, problemas e soluções

Esta edição do Futurando fala sobre os diferentes tipos de agressão aos quais submetemos os nossos cabelos todos os dias: estica, penteia, pinta, molha, seca. Isso sem contar, claro, que os fios envelhecem de maneira natural. Para desenvolver novos produtos, essas situações do cotidiano são reproduzidas em laboratório. É uma busca incansável por ingredientes que mantenham os cabelos saudáveis, fortes e brilhantes.

Mas sabemos que em algum momento é necessário enfrentar a dura realidade do passar dos anos: a queda de cabelo. Na verdade, nem sempre a velhice está diretamente relacionada ao problema, mas é um fator a ser considerado. O importante é sempre descobrir a causa para tratar o mais rápido possível. Veja mais no programa.

A calvice, aliás, pode se manifestar em homens e mulheres, embora nas mulheres seja menos frequente. Nos dois casos, a autoestima pode ficar abalada. O que fazer, então? Muitos produtos propagam milagres questionáveis. Nós fomos atrás de uma solução cientificamente comprovada e encontramos um tratamento à base de essência de sândalo.

O programa fala também sobre a gestação nos seres humanos e todas as transformações que ocorrem no corpo da mulher. Tudo começa, claro, a partir da fecundação do óvulo. Esse, no entanto, é só o começo de uma longa jornada que dura em média nove meses.

Quando chega a hora de terminar a espera e dar à luz, algumas mulheres deixam o organismo reagir e outras optam ou precisam de uma cesárea. Os dois envolvem riscos. Porém, no caso de um procedimento cirúrgico como a cesárea, a saúde do recém-nascido pode ser prejudicada por uma série de fatores. Fatores que têm a ver diretamente com a falta de contato com o canal do parto. Vamos explicar melhor na nossa reportagem.

Já que estamos falando tanto em gravidez, bebê, vamos também voltar um poquinho no tempo para o momento em que o embrião se forma e começa a crescer. O útero é como se fosse a "casa” desse ser minúsculo. No mesmo ritmo em que o embrião se desenvolve, o útero precisa se adaptar a esse desenvolvimento. Uma enxurrada de hormônios prepara o corpo para o que vem depois. Saiba mais sobre esse órgão incrível nessa edição do Futurando.