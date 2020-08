Caças alemães e israelenses voam juntos em tributo a vítimas do Holocausto

Pilotos de caça israelenses e alemães realizam exercícios militares conjuntos na Alemanha pela primeira vez na história. As atividades começaram a partir desta terça-feira (18/08), com exibições aéreas para homenagear as vítimas do Holocausto e do massacre da Olimpíada de Munique de 1972, que matou 11 israelenses e um policial alemão.

Uma formação de aeronaves, incluindo F-16s da Força Aérea Israelense (IAF) e jatos Eurofighter da Luftwaffe, da Força Aérea da Alemanha, abriu as comemorações com um sobrevoo da base aérea de Fürstenfeldbruck, perto de Munique, para marcar o massacre ocorrido nos Jogos Olímpicos. Em seguida, realizaram uma homenagem aérea sobre o antigo campo de concentração nazista em Dachau.

Os sobrevoos dão início a quase duas semanas de manobras, em que as Forças Aéreas israelenses treinarão nos céus alemães pela primeira vez. Os jatos israelenses chegaram nesta segunda-feira à base aérea de Nörvenich, perto da cidade alemã de Colônia. Esta é a única missão de treinamento que a IAF está conduzindo no exterior este ano, devido à pandemia do coronavírus.

O comandante da Luftwaffe, Ingo Gerhartz, classificou o exercício conjunto como "um sinal da nossa atual amizade". Em comunicado, afirmou que a medida serve de lembrança de que a Alemanha tem uma responsabilidade duradoura "de lutar contra o antissemitismo com maior consistência", por causa de seu passado nazista.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, postou uma foto da apresentação aérea em Dachau em sua página do Twitter. "A grande lição do Holocausto é que ninguém protegerá os judeus, se eles não protegerem a si próprios. Hoje, nós nos defendemos a nós mesmos."

Mais de 200 mil cidadãos de toda a Europa estiveram presos no campo de concentração de Dachau, cerca de 25 quilômetros ao norte de Munique, durante a Segunda Guerra Mundial. Aproximadamente 41.500 perderam a vida no local.



